В районе гаражного кооператива в Апатитах нашли тело мужчины

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
24 декабря в Апатитах в районе одного из гаражных кооперативов нашли тело мужчины. Следователи проводят проверку.
- При осмотре тела не обнаружено травм, указывающих на криминальный характер смерти. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1985 года рождения, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним: на промплощадке в Кировске погиб рабочий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru