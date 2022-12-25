В районе гаражного кооператива в Апатитах нашли тело мужчины

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 декабря в Апатитах в районе одного из гаражных кооперативов нашли тело мужчины. Следователи проводят проверку.

- При осмотре тела не обнаружено травм, указывающих на криминальный характер смерти. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1985 года рождения, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: на промплощадке в Кировске погиб рабочий.

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