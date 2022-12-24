На промплощадке в Кировске погиб рабочий

Следком проводит проверку после гибели рабочего в Кировске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из промплощадок Кировска произошел несчастный случай с рабочим - мужчина погиб. Следователи начали проверку.

- Следственным отделом по городу Апатиты проводится процессуальная проверка по факту гибели работника одного из предприятий, расположенных в Кировском районе, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Напомним: в Мурманской области вынесли приговор 36-летнему жителю Заполярного. Из-за него на промплощадке погиб человек.

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