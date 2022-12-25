Серьезный пожар на складе в Мурманске ликвидировали спустя 6,5 часов

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Фото: МЧС по Мурманской области
Вечером 24 декабря в Мурманске в районе дома №9 в Водопроводном переулке случился серьезный пожар. Языки пламени объяли склад одной из компаний.
Только спустя 6,5 часов, в 04.04 25 декабря пожар полностью потушили. На месте происшествия работали 32 человека личного состава, 8 единиц техники.
- Эвакуировано пять газовых баллонов. Предварительная площадь возгорания составила 500 квадратных метров, - сообщили в МЧС региона.
По факту случившегося прокуратура проводит проверку.
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