В Мурманске локализовали пожар на складе рядом с Водопроводным переулком

Пожар на складе локализовали. Фото: МЧС по Мурманской области

Около 21.00 24 декабря в Мурманске загорелся склад одной из компаний в районе дома №9 в Водопроводном переулке. По предварительным данным, площадь пожара в одноэтажном здании составляет 500 кв.м.

- В 23.12 пожар локализован. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Из здания вынесли пять газовых баллонов. По факту случившегося проверку проводит прокуратура.

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