За тонировку и отсутствие прав. В Мурманске оштрафуют дрифтеров, но не за опасное вождение

Также проведены профилактические беседы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

На прошлой неделе в Мурманске несколько автомобилистов устроили ночной дрифт. Это произошло на Восточно-объездной дороге, опасное происшествие сняли на видео.

Как сообщили «КП-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона, сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место и составили в отношении трех водителей административные протоколы по ст. 12.37 часть 1 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.5 часть 3.1 (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), а также 12.3 КОАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения).

- Также проведены профилактические беседы о недопустимости подобных правонарушений впредь, - уточнили в ведомстве.

Дрифтерам грозят штрафы по 500 рублей за тонировку стекл, отсутствие прав и страховки.

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