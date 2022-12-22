Появились первые фото с места пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Повышенный ранг пожара отменили. Фото: vk.com/murmansk_dtp

22 декабря на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» случился пожар. В соцсетях опубликовали первые фото с места происшествия.

Как сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП», открытое горение на площади 6 квадратных метров уже ликвидировали, повышенный ранг пожара отменили. Проверяют соседние отсеки, горело в погребе №18.

Пожар на судне случается уже не первый раз. В декабре 2019-го крейсер объял огонь во время плановых работ, погибли двое военнослужащих.

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