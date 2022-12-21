С начала сезона в Мурманской области сошли 11 лавин

В Мурманской области идет лавиноопасный сезон, пик которого придется на на февраль-март. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области идет лавиноопасный сезон, пик которого придется на на февраль-март.

- За лавиноопасный период 2021/2022 сошло 316 лавин, из них принудительно - 63. С начала лавиноопасного сезона в 2022 году - 11 лавин, из них ни одной принудительно, - сообщил «КП»-Мурманск» начальник отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области Игорь Березюк. - Лавиноопасный сезон, как правило, по среднестатистическим показателям начинается в один и то же период года, когда ложится постоянный снежный покров. Это конец октября-первая неделя ноября. Лавиноопасный период длится 6-7 месяцев и заканчивается в конце мая в начале июня.

Напомним: ВНИИ ГОЧС прогнозирует небывалый туристический поток этой зимой в Хибины. Рост числа гостей опасен тем, что некоторые из них рискую кататься на необорудованных трассах, где высок риск схода снежной массы.

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