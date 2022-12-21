Экстренные службы прогнозируют небывалый наплыв туристов в Хибинах

Туристов просят кататься только на оборудованных трассах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этой зимой Мурманская область на фоне сложной геополитической обстановки и подъеме развития внутренней инфраструктуры может обновить свой рекорд по числу туристов.

- Существует высокая вероятность увеличения количества отдыхающих, которые будут находиться в несанкционированных местах для катания на горных лыжах и сноубордах, - сообщили в ВНИИ ГОЧС.

Туристов просят кататься только на оборудованных трассах.

Напомним: 87 лет назад в Кировске из-за схода лавины погибли 89 человек.

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