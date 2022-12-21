Эксперты предсказали замедление роста цен в Мурманской области в 2023 году

При этом анализ ситуации дает оптимистичный прогноз на 2023 год - темп инфляции - должен замедлиться.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
На этой неделе в Мурманском отделении Банка России сообщили, что в Заполярье вырос уровень годовой инфляции. В ноябре показатель составил 15,4%.
При этом анализ ситуации дает оптимистичный прогноз на 2023 год - темп инфляции - должен замедлиться.
- В этом году Центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 12–13 %, а на следующий год — около 5–7 %, то есть темпы инфляции будут снижаться, и весьма значительно. В целом я согласен с этим прогнозом, рост цен замедлится, - сообщил «АиФ-Мурманск» старший научный сотрудник, ученый секретарь Института экономических проблем Кольского научного центра РАН Роман Бадылевич.
Напомним: эксперт объяснил, почему в Мурманской области дорожает печень трески и дешевеет краб.
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