Краб дешевеет, печень трески дорожает. В Мурманской области удивляют цены на деликатесы

Камчатского краба из-за антироссийских санкций стали больше поставлять на отечественный рынок. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманскстат опубликовал данные об индексе цен производителей промышленных товаров в Мурманской области за ноябрь 2022 года.

Согласно отчету, подорожали консервы из печени трески (на 25,9%), мороженая рыба (на 12,5), рыбная кормовая мука (на 10,6), мороженая рыбная печень (на 7,2), но при этом снизились цена на мороженого краба (на 11,2%).

- Могу предположить, что идет снижение количества выловленной трески, потому как квота в этом году ниже, чем в прошлом, а соответственно и снижение производства консервов. К тому же не исключена искусственная накрутка цен к праздникам со стороны торговых сетей. По крабу все легко объяснить: все больше его поставляется на внутренний рынок из-за проблем с экспортом, поэтому снижается цена, - сообщил «КП»-Мурманск» генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константин Древетняк.

Напомним: с начала 2022 года из Мурманской области отправили в зарубежные страны более 121 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, которые выработали мурманские береговые рыбоперерабатывающие предприятия и суда на промысле.

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