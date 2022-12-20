В Мурманской области вырос уровень годовой инфляции

Среди непродовольственных товаров в регионе выросли цены на подержанные иномарки, строительные материалы.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В ноябре в Мурманской области выросла годовая инфляция. В октябре она составляла 14,68%, а в следующем месяце уже 15,40%.
Прирост цен наблюдался как на продовольственные товары, так и на непродовольственные. В первом случае это было связано с сокращением поставок импортных фруктов и предложений кисломолочных продуктов местных производителей из-за снижения объемов производства молока в регионе.
- Увеличились затраты региональных хлебозаводов на сырье, упаковку, а также горюче-смазочные материалы, используемые для печей. Годовой рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия ускорился, - сообщили в мурманском отделении Центробанка России.
Тем временем за год подешевело куриное и свиное мясо.
Среди непродовольственных товаров в регионе выросли цены на подержанные иномарки, строительные материалы.
Также наблюдается рост цен на авиабилеты, так как затраты авиакомпаний на обслуживание самолетов возросли, что в том числе было связано с ограничениями на поставки импортных запчастей.
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