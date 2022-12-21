В Мурманской области новогодние салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» выросли в цене

Мурманскстат посчитал стоимость двух главных салатов на новогоднем столе северян - «Оливье» и «Сельдь под шубой». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурманскстат посчитал стоимость двух главных салатов на новогоднем столе северян - «Оливье» и «Сельдь под шубой». Выяснилось, что оба стали обходиться дороже для жителей региона: первый вырос на 10%, второй - на 13%.

- Индекс потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области в ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года составил 15,4%, - отметили в Мурманскстате.

Так, из ингредиентов для «Оливье» больше всего подорожали репчатый лук (+24%) и маринованные огурцы (+21%), зато подешевели картофель (на 24%) и куриные яйца (на 7%).

Фото: murmanskstat.gks.ru

Для «Сельди под шубой» подорожала сама селедка (+38%) и майонез (+10%).

Фото: murmanskstat.gks.ru

Напомним: в Мурманской области снизился индекс борща. А эксперты предсказали замедление роста инфляции в 2023 году.

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