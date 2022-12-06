В Мурманской области подорожал набор для борща

В Мурманской области показатель к концу года вырос, так, в октябре он составлял 129,77 рубля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стал известен «индекс борща» для разных регионов России за декабрь 2022 года.

В Мурманской области продуктовый набор для приготовление блюда на семью из четырех человек обойдется в 133,37 рубля. Самая высокая цена - в Анадыре (376,74 рубля), самая низкая - в Нижнем Новгороде (108,22рубля). В Москве «индекс борща» составляет 112,54 рубля, в Санкт-Петербурге - 114,33 рубля, средний показатель по России - 148,86 рубля.

В Мурманской области показатель к концу года вырос, так, в октябре он составлял 129,77 рубля.

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