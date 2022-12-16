Депутат из Мончегорска получил благодарность от президента России

Второй созыв Максим Иванов представляет Мончегорск в областной Думе. Фото: vk.com/monchegorsk.gov_murman

Депутат Мурманской облдумы Максим Иванов получил благодарственное письмо от президента Владимира Путина. Награду вручили за активное участие народного избранника в общественно-политической жизни и особый вклад в реализацию соцпроектов.

- Второй созыв Максим Иванов представляет Мончегорск в областной Думе. Благодаря активной жизненной позиции депутата город был номинирован на почетное звание РФ «Город трудовой доблести», - сообщили в администрации Мончегорска.

Напомним: директора гимназии №3 наградили почетным знаком «За заслуги города Мурманска».

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