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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:19

Директора гимназии №3 наградили почетным знаком «За заслуги города Мурманска»

Татьяна Девяткова является заслуженным учителем РФ
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря состоялось вручение почетного знака «За заслуги города Мурманска». Фото: Совет депутатов

На заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря состоялось вручение почетного знака «За заслуги города Мурманска». Фото: Совет депутатов

На заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря состоялось вручение почетного знака «За заслуги города Мурманска». Им наградили директора гимназии 33 Татьяну Девяткову. Которая находится в этой должности уже порядка 20 лет.

- Татьяна Николаевна – не только хороший директор, но и талантливый педагог, заслуженный учитель РФ. Именно поэтому ученики гимназии не раз добивались значительных успехов на конкурсах и олимпиадах разного уровня. А сама гимназия № 3 носит статус «Лучшая школа Мурманской области» и является победителем приоритетного национального проекта «Образование» и лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России», - отметил заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

Напомним: на заседании горсовета также утвердили новую структуру администрации города и бюджет на 2023 год.

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