Директора гимназии №3 наградили почетным знаком «За заслуги города Мурманска»

На заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря состоялось вручение почетного знака «За заслуги города Мурманска». Фото: Совет депутатов

На заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря состоялось вручение почетного знака «За заслуги города Мурманска». Им наградили директора гимназии 33 Татьяну Девяткову. Которая находится в этой должности уже порядка 20 лет.

- Татьяна Николаевна – не только хороший директор, но и талантливый педагог, заслуженный учитель РФ. Именно поэтому ученики гимназии не раз добивались значительных успехов на конкурсах и олимпиадах разного уровня. А сама гимназия № 3 носит статус «Лучшая школа Мурманской области» и является победителем приоритетного национального проекта «Образование» и лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России», - отметил заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

Напомним: на заседании горсовета также утвердили новую структуру администрации города и бюджет на 2023 год.

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