Часть суммы внес анонимный волшебник. Для лечения тяжело больного школьника из Мурманска собрали 19 млн на лечение

Владислав будет проходить лечение в Израиле. Туда северянин прибыл в ноябре. Фото: благотворительный фонд "Алеша"

Сотрудники благотворительного фонда «Алеша» сообщили радостную новость: для 14-летнего мурманчанина Владислава Денисова собрали нужную сумму на лечение. В 13 лет мальчику поставили страшный диагноз - идиопатическая апластическая анемия сверхтяжелой степени.

- Мы закрыли сбор всего за пять месяцев, собрав 16 841 513 рублей из 19 380 176 или 85% от общей суммы. Недостающие 15%, необходимые для оплаты лечения Влада в Израиле, внесет на счет клиники еще один волшебник, земляк мальчика, оставшийся неравнодушным к истории ребенка, - сообщили в фонде.

Владислав будет проходить лечение в Израиле. Туда северянин прибыл в ноябре.

- Показатели крови пока еще остаются низкими, но главное, что Владу удается обходиться без переливаний крови и тромбоцитов, и это не может не радовать! О том, помог ли Владу иммуноглобулин, будет ясно не раньше, чем через три месяца, - отметили в «Алеше».

Напомним: с 1 января 2023 года новорожденных в Мурманской области будут проверять на 36 заболеваний. Ранее неонатальный скрининг включал только пять заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru