В рационе - десятки лекарств. Жизнь подростка из Мурманска кардинально поменялась после страшного диагноза

Для спасения Владислава надо собрать еще 4 миллиона рублей. Фото: aleshafond.ru

Благотворительный фонд «Алеша» проводит сбор средств для спасения 14-летнего Владислава Денисова из Мурманска. В 13 лет его жизнь резко изменилось, когда стало известно о страшном диагнозе - идиопатическая апластическая анемия сверхтяжелой степени.

В ноябре 2021 года всегда активный Влад стал жаловаться на головные боли, слабость, тошноту, носовые кровотечения. На его теле стали появляться синяки. Анализ крови дал первоначальный диагноз - лейкоз, который потом заменили на анемию.

— При апластической анемии костный мозг теряет способность производить все основные клетки крови. Это ослабляет иммунитет, Владиславу надо избегать общественных мест, его приходится ограничивать от подвижных игр, - отмечают в благотворительном фонде.

Впрочем, и сам подросток не может вести настолько активный образ жизни, как хотел был – на фоне серьезной болезни появляются и другие, например, гастрит и панкреатит. Северянину прописали десятки лекарств.

Спасти Владислава может срочная трансплантация костного мозга, которую готовы провести в израильской клинике Хадасса, но стоит такое лечение почти 12 миллионов рублей. В стоимость входят операция и подготовка к ней, а также полгода терапевтического сопровождения.

На данный момент собрано почти 70% от этой суммы, осталось найти около 4 миллионов рублей. На сайте благотворительного фонда «Алеша» можно найти информацию, как перевести деньги для лечения Владислава. Любая сумма будет хорошим вкладом в спасение жизни юного северянина.

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