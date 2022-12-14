Евгений Никора: «В городских супермаркетах замечены большие крысы, которые ведут себя по-хозяйски»

Крыс заметили рядом с продуктами. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Жители Мурманской области стали жаловаться на антисанитарные условия в магазинах федеральной сети гипермаркетов. В помещениях, в частности, на Лобова, заметили крыс. На ситуацию отреагировал депутат Мурманской областной Думы Евгений Никора.

- Обратился к представителям торговой сети. Меня заверили, что прямо сегодня они оперативно решают вопрос и принимают необходимые меры по дератизации, включая устранение возможных мест проникновения грызунов в магазины. Очень надеюсь, что это было разовое происшествие, и такое больше не повторится! - сообщил Евгений Никора на своей странице в «ВКонтакте».

В самой сети магазинов также отреагировали на сообщения о крысах.

Напомним: прошлым летом жительница Мурманска обнаружила в унитазе плавающую крысу. Хвостатые обжились в доме №49 на улице Буркова.

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