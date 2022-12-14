В Мурманске запретили посещать пациентов в больницах

В Мурманске, как и по всей области, набирает обороты ОРВИ и грипп, в том числе свиной. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Мурманске, как и по всей области, набирает обороты ОРВИ и грипп, в том числе свиной. За минувшую неделю прирост заболеваемости составил 38%.

Из-за непростой эпидемиологической ситуации навещать пациентов в мурманских больницах запретили. Как выяснила «КП-Мурманск», карантин введен в Мурманском областном многопрофильном центре, «Севрыбе», Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина.

- Посещать пациентов запрещено, но передачки принимаются. Также можно оформить пропуск у лечащего врача, если пациент неходячий, - сообщили нам в «Севрыбе».

Кроме того, в поликлиниках региона временно приостановили профосмотры и диспансерзацию.

Напомним: в Мурманской области закрыли две школы и 91 класс из-за роста заболеваемости ОРВИ.

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