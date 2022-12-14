В Мурманской области закрыли две школы и 91 класс из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Мурманской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за минувшую неделю выросла на 38%. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за минувшую неделю выросла на 38%. Из-за этого в образовательных учреждениях пришлось ввести карантин.

- По состоянию на 12 декабря, в регионе полностью закрыты две школы в Мурманске, 91 класс в муниципалитетах и одна группа в Мурманском политехническом колледже, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В случае отсутствия из-за гриппа и ОРВИ 20% и более детей, руководители образовательных организаций сами обязаны принимать решения о приостановлении учебного процесса в детских образовательных учреждениях, отдельных классах или группах. Ограничения носят профилактический характер.

По словам специалистов, сейчас преобладающим является штамм свиного гриппа. Грипп, вызванный этим штаммом, вызывает много осложнений. Особенно опасно заболевание для людей с ослабленным здоровьем, возможны даже летальные исходы, поэтому важно сделать прививку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru