Госдолг Мурманской области к 1 января 2024 года утвержден в размере 33 млрд рублей

Государственный долг Мурманской области на 1 января 2024 года утвержден в размере 33 миллиардов рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
10 декабря депутаты Мурманской областной Думы приняли во втором чтении и окончательной редакции бюджет региона на 2023 год.
Он будет дефицитным на уровне 10%: при доходах 106 миллиардов рублей, расходы составят 118,7 миллиарда рублей.
Государственный долг Мурманской области на 1 января 2024 года утвержден в размере 33 миллиардов рублей.
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