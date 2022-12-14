Госдолг Мурманской области к 1 января 2024 года утвержден в размере 33 млрд рублей

Государственный долг Мурманской области на 1 января 2024 года утвержден в размере 33 миллиардов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 декабря депутаты Мурманской областной Думы приняли во втором чтении и окончательной редакции бюджет региона на 2023 год.

Он будет дефицитным на уровне 10%: при доходах 106 миллиардов рублей, расходы составят 118,7 миллиарда рублей.

Государственный долг Мурманской области на 1 января 2024 года утвержден в размере 33 миллиардов рублей.

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