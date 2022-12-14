Мурманская областная Дума приняла бюджет на 2023 год во втором чтении

Мурманская облдума приняла бюджет во втором чтении и окончательной редакции. Фото: Мурманская областная Дума

13 декабря на очередном собрании депутаты Мурманской областной Думы приняли во втором чтении и окончательной редакции проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы. Казна остается социально ориентированной.

- Приоритетные статьи бюджета региона – сфера образования, социальная политика, здравоохранение, культура и спорт. На эти цели заложено 69,9 млрд рублей или порядка 60% об общей суммы, - отметил и. о. министра финансов Мурманской области Михаил Селезнев.

Доходы бюджета составят 106 миллиардов рублей, расходы - 118,7 миллиарда, дефицит при этом будет почти 10%.

— Бюджет сохранил социальную направленность. Сохраняются все социальные обязательства и принимаются новые меры поддержки граждан, продолжаются строиться и реконструироваться детские сады и школы, - рассказал спикер облдумы Сергей Дубовой.

27 депутатов проголосовали за принятие бюджета, четверо - против.

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