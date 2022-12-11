Из Мурманской области участникам СВО отправят две передвижные прачечные

Прачечные сделали по инициативе тыла Северного флота. Фото: vk.com/opershtab_murman

Из Мурманской области в зоне проведения спецоперации отправят две передвижные мобильные прачечные.

- Прачечные предназначены для стирки белья и обмундирования вне пунктов постоянной дислокации. Они могут работать как автономно, так и от стационарных источников питания, - сообщает оперштаб региона.

Прачечные сделали по инициативе тыла Северного флота и благодаря помощи администрации Североморска.

Напомним: студенты мурманского индустриального колледжа делают походные печи для участников СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru