Студенты мурманского индустриального колледжа делают походные печи для участников СВО

Первые две экспериментальные печи-буржуйки скоро отправятся в зону СВО. Фото: vk.com/opershtab_murman

Жители Мурманской области продолжают помогать участникам спецоперации. Так, студенты и сотрудники Мурманского индустриального колледжа создают для военнослужащих походные печи. Устройства делаются по чертежам учащихся.

Как сообщили в оперштабе региона, в ближайшее время будущие сварщики, судостроители-судоремонтники, токари, операторы станков с числовым программным управлением, и их наставники организуют работу трех бригад для изготовления таких походных печей.

Технологи проверят все изделия на качество. Первые две экспериментальные печи-буржуйки скоро отправятся в зону СВО.

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