В Североморске эвакуируют жителей из-за подозрительного предмета

Из дома №23 на улице Адмирала Падорина эвакуируют жильцов. Фото: vk.com/severomorsk

В Североморске обнаружили подозрительный предмет. Из дома №23 на улице Адмирала Падорина эвакуируют жильцов.

- На месте работают экстренные службы, - сообщает паблик «Североморск life».

Напомним: в полиции прокомментировали угрозу взрыва в здании МВД в Мурманске. Мужчина принес туда предмет, похожий на боеприпас.

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