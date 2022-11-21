В полиции прокомментировали угрозу взрыва в здании МВД в Мурманске

К счастью, опасения не оправдались. О том, что произошло, рассказали в полиции.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
21 ноября в Мурманске сообщили об угрозе взрыва в здании МВД. На месте работали спецслужбы.
К счастью, опасения не оправдались. О том, что произошло, рассказали в полиции.
- К стражам порядка обратился мужчина, который пояснил, что желает сдать предмет, похожий на боеприпас. Вещь лежала в его автомобиле. Полицейские оцепили машину, а также прилегающую территорию, - сообщила врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.
На место прибыли взрывотехники, которые установили, что указанный предмет не является боеприпасом и не опасен.
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