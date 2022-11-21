В полиции прокомментировали угрозу взрыва в здании МВД в Мурманске

К счастью, опасения не оправдались. О том, что произошло, рассказали в полиции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 ноября в Мурманске сообщили об угрозе взрыва в здании МВД. На месте работали спецслужбы.

К счастью, опасения не оправдались. О том, что произошло, рассказали в полиции.

- К стражам порядка обратился мужчина, который пояснил, что желает сдать предмет, похожий на боеприпас. Вещь лежала в его автомобиле. Полицейские оцепили машину, а также прилегающую территорию, - сообщила врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

На место прибыли взрывотехники, которые установили, что указанный предмет не является боеприпасом и не опасен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru