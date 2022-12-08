Число заболевших свиным гриппом в Мурманской области за неделю увеличилось в пять раз

За неделю число заболевших свиным гриппом в Мурманской области увеличилось в пять раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю число заболевших свиным гриппом в Мурманской области увеличилось в пять раз. Так, если в конце ноября было 11 зараженных, то сейчас уже более 50.

- На сегодняшний день на территории Мурманской области преимущественно регистрируются случаи заболевания гриппом, вызванным штаммом А(H1N1), всего по состоянию на 7 декабря, нарастающим итогом зарегистрировано 53 случая среди невакцинированных жителей области, из них 51 грипп А (H1N1)2009 и 2 - грипп В. В основной массе (более 90%) заболевшие – невакцинированные дети, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Напомним: 85 классов в Мурманской области перевели на дистанционное обучение из-за гриппа. Две школы полностью ушли на удаленку.

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