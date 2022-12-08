85 классов в Мурманской области перевели на дистанционное обучение из-за гриппа

Две школы в Мурманске полностью ушли на удаленку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области растет число заболевших гриппом. Так, если на прошлой неделе зараженных свиным гриппом было 11, на этой уже 51. В некоторых школах в классах из-за болезней, в том числе и ОРВИ, отсутствует 20% и более учеников, поэтому их переводят на удаленку.

- В 21 школе (12% от общего количества) 85 классов переведены на дистанционное обучение. Две школы в Мурманске полностью перешли на дистанционный режим, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Напомним: министр здравоохранения Заполярья Дмитрий Панычев призывает северян активнее вакцинироваться от гриппа.

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