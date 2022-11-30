В Мурманской области зафиксировали 11 случаев свиного гриппа

За короткий промежуток число заболевших выросло. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На минувшей неделе стало известно, что в Мурманской области зафиксировали первый случай свиного гриппа. За короткий промежуток число заболевших выросло.

- По состоянию на 30 ноября на территории региона зарегистрировано 11 случаев гриппа, каждый из которых вызван штаммом А(H1N1)pdm09. Среди зарегистрированных на территории Мурманской области случаев часть относится к так называемым «завозным», при которых пациенты уже имели клинику заболевания при возвращении с территории Центрального федерального округа, часть случаев не связаны с выездом за пределы региона, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

При этом обычная прививка от гриппа защищает и от штамма А(H1N1)pdm09, так как вакцина разрабатывается для формирования иммунитета к актуальным в сезоне штаммам.

Напомним: министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране есть угроза распространения свиного гриппа.

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