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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:42

В Мурманской области зафиксировали 11 случаев свиного гриппа

Некоторые заболевшие привезли болезнь из других регионов
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
За короткий промежуток число заболевших выросло.

За короткий промежуток число заболевших выросло.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На минувшей неделе стало известно, что в Мурманской области зафиксировали первый случай свиного гриппа. За короткий промежуток число заболевших выросло.

- По состоянию на 30 ноября на территории региона зарегистрировано 11 случаев гриппа, каждый из которых вызван штаммом А(H1N1)pdm09. Среди зарегистрированных на территории Мурманской области случаев часть относится к так называемым «завозным», при которых пациенты уже имели клинику заболевания при возвращении с территории Центрального федерального округа, часть случаев не связаны с выездом за пределы региона, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

При этом обычная прививка от гриппа защищает и от штамма А(H1N1)pdm09, так как вакцина разрабатывается для формирования иммунитета к актуальным в сезоне штаммам.

Напомним: министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране есть угроза распространения свиного гриппа.

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