У жителя Мурманской области выявили «свиной грипп»

Также в Заполярье сохраняется тенденция к росту числа заболевших ОРВИ.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Мурманской области зафиксировали первый случай заражения северянином «свиным гриппом». Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
- В ходе проведения лабораторного вирусологического мониторинга в биоматериале от заболевших лиц выявлен единичный вирус гриппа А Н1N1, - пояснили в ведомстве.
Также в Заполярье сохраняется тенденция к росту числа заболевших ОРВИ.
Напомним: ранее в Мурманской области начали фиксировали заражения обычным гриппом.
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