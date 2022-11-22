У жителя Мурманской области выявили «свиной грипп»

Также в Заполярье сохраняется тенденция к росту числа заболевших ОРВИ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области зафиксировали первый случай заражения северянином «свиным гриппом». Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- В ходе проведения лабораторного вирусологического мониторинга в биоматериале от заболевших лиц выявлен единичный вирус гриппа А Н1N1, - пояснили в ведомстве.

Также в Заполярье сохраняется тенденция к росту числа заболевших ОРВИ.

Напомним: ранее в Мурманской области начали фиксировали заражения обычным гриппом.

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