«90% - невакцинированные дети». Стало известно, сколько человек в Мурманской области заболели свиным гриппом

В Мурманской области растет количество заболевших свиным гриппом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области растет количество заболевших свиным гриппом.

- На сегодняшний день на территории Мурманской области преимущественно регистрируются случаи заболевания гриппом, вызванным штаммом А(H1N1). Всего по состоянию на 7 декабря нарастающим итогом зарегистрировано 53 случая среди невакцинированных жителей области, из них 51 грипп А (H1N1)2009 и два случая - грипп В, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

90% заболевших - дети, которые не сделали прививку от гриппа. Она, как уточняют специалисты, является самой надежной защитой от болезни. Тяжелее всего грипп переносят дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.

Напомним: из-за роста числа заболевших гриппом, в медучреждениях Мурманской области вводятся дополнительные меры.

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