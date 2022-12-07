В медучреждениях Мурманской области вводятся дополнительные меры по профилактике ОРВИ

С 7 декабря для разделения потоков пациентов на базе подразделения мурманской городской поликлиники №1 (ул. П. Морозова, 2/11) будет создан амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с ОРВИ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманской области растет уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим в медучреждениях региона вводят дополнительные меры по профилактике этих болезней.
- С 6 декабря и ориентировочно на ближайшие три недели приостановлено проведение профилактических мероприятий среди детей раннего возраста в детских поликлиниках. Если ребенок здоров, то посещение поликлиники с профилактическими целями рекомендуется отложить, - сообщает минздрав региона.
С 7 декабря для разделения потоков пациентов на базе подразделения мурманской городской поликлиники №1 (ул. П. Морозова, 2/11) будет создан амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с ОРВИ.
Врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку против сезонного гриппа.
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