В медучреждениях Мурманской области вводятся дополнительные меры по профилактике ОРВИ

С 7 декабря для разделения потоков пациентов на базе подразделения мурманской городской поликлиники №1 (ул. П. Морозова, 2/11) будет создан амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области растет уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим в медучреждениях региона вводят дополнительные меры по профилактике этих болезней.

- С 6 декабря и ориентировочно на ближайшие три недели приостановлено проведение профилактических мероприятий среди детей раннего возраста в детских поликлиниках. Если ребенок здоров, то посещение поликлиники с профилактическими целями рекомендуется отложить, - сообщает минздрав региона.

С 7 декабря для разделения потоков пациентов на базе подразделения мурманской городской поликлиники №1 (ул. П. Морозова, 2/11) будет создан амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с ОРВИ.

Врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку против сезонного гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru