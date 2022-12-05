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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:29

В Мурманской области дети мобилизованных и участников СВО получат пригласительные на губернаторские елки в числе первых

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис
Ника СВЕТЛОВА
В декабре в Мурманской области пройдут традиционные губернаторские елки.

В декабре в Мурманской области пройдут традиционные губернаторские елки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В декабре в Мурманской области пройдут традиционные губернаторские елки.

- Дети военнослужащих-участников спецоперации, в том числе мобилизованных, получат приглашения в приоритетном порядке, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в этом году ребят на «елках» увидят ледовое шоу от Ильи Авербуха. А для детей военнослужащих в Печенге, Заполярном, Кандалакше и Алакуртти пройдут выездные праздники.

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