В Мурманской области дети мобилизованных и участников СВО получат пригласительные на губернаторские елки в числе первых

В декабре в Мурманской области пройдут традиционные губернаторские елки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В декабре в Мурманской области пройдут традиционные губернаторские елки.
- Дети военнослужащих-участников спецоперации, в том числе мобилизованных, получат приглашения в приоритетном порядке, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: в этом году ребят на «елках» увидят ледовое шоу от Ильи Авербуха. А для детей военнослужащих в Печенге, Заполярном, Кандалакше и Алакуртти пройдут выездные праздники.
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