В Мурманской области губернаторские елки пройдут в новом формате

В этом году губернаторские елки в Мурманской области пройдут в новом формате. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом году губернаторские елки в Мурманской области пройдут в новом формате.

Как сообщили в минкульте региона, юные северяне в возрасте от 7 до 18 лет увидят ледовое шоу от Ильи Авербуха. Всего запланировано шесть праздничных мероприятий, дети участников СВО, в том числе и мобилизованных, будут получать пригласительные в приоритетном порядке.

Напомним: в ряд муниципалитетов к детям военнослужащих с новогодними концертами приедут артисты театра кукол и драмтеатра.

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