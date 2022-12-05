В Мурманске в декабре распустилась верба

Начало декабря в Мурманской области в этом году выдалось не самое холодное, однако все же теплой погоду не назовешь. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Начало декабря в Мурманской области в этом году выдалось не самое холодное, однако все же теплой погоду не назовешь. Но несмотря на холод и начало полярной ночи, в Заполярье распустилась верба.

- Говорят, что верба накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы вдруг распускается. И это правда! - написал на своей странице в «ВКонтакте» председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России Александр Степаненко.

Напомним: в октябре в Североморске цвела земляника, в Мурманске - сирень.

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