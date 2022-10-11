В Североморске цветет земляника, в Мурманске - сирень

Сирень в центре Мурманска цветет второй раз за год.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманской области уже были и заморозки, и даже снег выпадал. С каждым днем световой день становится все короче, и все больше чувствуется дыхание зимы.
Несмотря на это, в регионе еще можно найти уголки лета. Так, в центре Мурманска второй раз цветет сирень. А в авиагородке в Североморске нашли цветущую землянику и зреющие ягоды.
В Североморске еще можно найти цветущую землянику. Фото: Андрей Субач
Напомним: на яблоне у драмтеатра в Мурманске появились, пусть и маленькие, плоды.
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