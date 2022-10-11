В Североморске цветет земляника, в Мурманске - сирень

Сирень в центре Мурманска цветет второй раз за год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области уже были и заморозки, и даже снег выпадал. С каждым днем световой день становится все короче, и все больше чувствуется дыхание зимы.

Несмотря на это, в регионе еще можно найти уголки лета. Так, в центре Мурманска второй раз цветет сирень. А в авиагородке в Североморске нашли цветущую землянику и зреющие ягоды.

В Североморске еще можно найти цветущую землянику. Фото: Андрей Субач

Напомним: на яблоне у драмтеатра в Мурманске появились, пусть и маленькие, плоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru