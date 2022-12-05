На Новый год в Мурманской области отменят фейерверки и усилят меры безопасности

Некоторые традиционные вещи не состоятся.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Свыше тысячи мероприятий состоятся в Мурманской области к Новому году. Однако некоторые традиционные вещи не состоятся.
- Празднование пройдет без фейерверков и с усилением мер безопасности, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.
Напомним: в этом году в некоторых муниципалитетах состоятся выездные елки для детей военнослужащих.
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