На Новый год в Мурманской области отменят фейерверки и усилят меры безопасности

Некоторые традиционные вещи не состоятся. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Свыше тысячи мероприятий состоятся в Мурманской области к Новому году. Однако некоторые традиционные вещи не состоятся.

- Празднование пройдет без фейерверков и с усилением мер безопасности, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Напомним: в этом году в некоторых муниципалитетах состоятся выездные елки для детей военнослужащих.

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