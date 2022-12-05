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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:17

На Новый год в Мурманской области отменят фейерверки и усилят меры безопасности

В правительстве региона рассказали о том, как пройдут праздники
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Некоторые традиционные вещи не состоятся.

Некоторые традиционные вещи не состоятся.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Свыше тысячи мероприятий состоятся в Мурманской области к Новому году. Однако некоторые традиционные вещи не состоятся.

- Празднование пройдет без фейерверков и с усилением мер безопасности, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Напомним: в этом году в некоторых муниципалитетах состоятся выездные елки для детей военнослужащих.

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