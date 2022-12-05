В Мурманской области состоятся выездные елки для детей военнослужащих

Дети участников СВО получат пригласительные на губернаторские елки в приоритетном порядке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ледовом дворце Мурманска в декабре пройдут шесть губернаторских елок, для которых в этом году выбрали новый формат - ледовое шоу от Ильи Авербуха. Его проведут лучшие фигуристы.

В некоторые муниципалитеты приедут артисты театра кукол и драмтеатра, в силу отдаленности населенных пунктов. Так, 17 и 18 декабря праздники состоятся в Алакуртти и Кандалакше, 29 и 30 декабря - в Печенге и Заполярном.

- Пригласительные получат дети из ближайших воинских гарнизонов, всего 8400 детей, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Дети участников СВО получат пригласительные на губернаторские елки в приоритетном порядке.

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