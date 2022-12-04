В Видяево появилось молодежное пространство «СОПКИ»

Новая площадка появилось на базе Центра культуры и досуга. Фото: gov-murman.ru

В Видяево открылось современное пространство для молодежи в формате «СОПКИ». Новая площадка появилось на базе Центра культуры и досуга по адресу: улица Центральная, 8.

На обновление, брендирование и приведение в порядок помещения потрачено порядка 6,4 миллиона рублей из бюджета региона.

- Особенно важно, чтобы современные молодежные пространства, технически и морально отвечающие всем потребностям молодых людей, открывались на территориях ЗАТО, ограниченных особым режимом жизни. Юные северяне из таких мест не должны чувствовать каких-либо ограничений для воплощения в жизнь своих идей и планов, – подчеркнул председатель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Напомним: в ноябре в Высоком открылось молодежное пространство «СОПКИ.SPORT».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru