В Высоком открылось молодежное пространство «СОПКИ.SPORT»

Спортивное пространство было нужно поселку. Фото: vk.com/lebedevin
16 ноября в поселке Высоком открылось новое спортивное пространство - «СОПКИ.SPORT». Об этом сообщил глава Оленегорска Иван Лебедев.
- Благодаря инициативе главы региона Андрея Чибиса, региональной субсидии в рамках госпрограммы Мурманской области "Физическая культура и спорт" в Высоком появился тренажерный зал, - отметил он.
Спортивное пространство, оснащенное современными тренажерами, было нужно поселку, так как кроме открытой спортивно-игровой площадки мест для занятий физкультурой там не было.
Напомним: «СОПКИ» также открылись в Мурманске.
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