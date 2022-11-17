В Высоком открылось молодежное пространство «СОПКИ.SPORT»

Спортивное пространство было нужно поселку. Фото: vk.com/lebedevin

16 ноября в поселке Высоком открылось новое спортивное пространство - «СОПКИ.SPORT». Об этом сообщил глава Оленегорска Иван Лебедев.

- Благодаря инициативе главы региона Андрея Чибиса, региональной субсидии в рамках госпрограммы Мурманской области "Физическая культура и спорт" в Высоком появился тренажерный зал, - отметил он.

Спортивное пространство, оснащенное современными тренажерами, было нужно поселку, так как кроме открытой спортивно-игровой площадки мест для занятий физкультурой там не было.

Напомним: «СОПКИ» также открылись в Мурманске.

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