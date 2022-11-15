Пространство дружбы, карьеры и бизнеса. В Мурманске открылись первые «СОПКИ»

Новая площадка - результат реновации Центра профессионального развития молодежи. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске появилось еще одно место, где молодые северяне могут отдыхать, творить и развиваться. Первое молодежное пространство формата «СОПКИ» открыли на улице Марата, 16 на базе Центра профессионального развития молодежи. Новая точка притяжения юных мурманчан возникла благодаря региональной субсидии для поддержки и развития молодежных инициатив.

Такой коворкинг - результат реновации Центра профессионального развития молодежи. Здесь провели масштабный ремонт: модернизировали инженерные сети, заменили окна, двери, установили видеонаблюдение, выполнили косметические работы, закупили мебель и различное оборудование. Также здесь создана доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения: установлены тактильные мнемосхемы, системы вызова помощи персонала, информационное табло формата «бегущая строка».

На открытии «СОПОК» побывал председатель мурманского областного комитета молодежной политики Егор Хаценко. Он отметил, что сегодня пространства такого типа работают почти в каждом муниципалитете региона и успели хорошо зарекомендовать себя.

- Молодежные пространства нового формата тематически делятся на несколько категорий – «СОПКИ», «Спортивные СОПКИ» и «Арт-СОПКИ». Здесь, в Первомайском округе, открылось пространство общего формата. Это как второй дом для молодежи, - поделился Егор Хаценко. – Мурманск, конечно, богат на молодежную инфраструктуру, но такой коворкинг – новая капля в большом океане молодежного движения. Надеюсь, новое пространство станет местом притяжения молодежи. Это будет не только точка роста, но и пространство дружбы, пространство карьеры, пространство бизнеса.

Для каждых «СОПОК» прорабатывается отдельная программа. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Новые «СОПКИ» представляют собой уникальную площадку, на которой будут применяться востребованные форматы для интеллектуального и творческого досуга. Особое внимание будет уделяться развитию знаний, навыков, умений и компетенций, необходимых для успешной карьеры. Для этого в центре оборудовано сразу несколько функциональных зон для развития, встреч, семинаров, дискуссий, самостоятельной работы в коворкинге и отдельные пространства для игр и отдыха с доступом в интернет.

Комитет молодежной политики совместно с муниципалитетами прорабатывает для каждых «СОПОК» отдельную программу. Это, например, встречи с лидерами общественного мнения, известными людьми, интересные образовательные мероприятия, мастер-классы.

Новую площадку посетил и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. У него остались самые приятные впечатления от увиденного.

- Хочется, чтобы как можно больше ребят узнали, что наш молодежный центр совершенствуется. Здесь отличные пространства, лекторий, уголок досуга, где можно поиграть в настольные игры, поговорить, найти новых знакомых, а также зона коворкинга, где каждый желающий может прийти и поработать за компьютером, - отметил Юрий Сердечкин. – Мы готовы каждый день делать что-то новое, чтобы молодежь чувствовала себя в городе комфортно и уютно.

Работа по модернизации молодежных пространств в Мурманске идет с 2013 года и будет продолжаться.

Пространство ждет гостей каждый день. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

КОНКРЕТНО

Что можно найти в мурманских «СОПКАХ»

Лекторий - вместительный зал на 30 человек для проведения програм-мных мероприятий;

тренинговая/переговорная – универсальная зона для проведения дискуссионных встреч, переговоров, мастер-классов, тренингов, круглых столов и мероприятий с элементами диагностики, тренировки прохождения собеседований;

коворкинг - пространство для комфортной удаленной работы и учебы;

лаунж-зона – пространство для отдыха и досуга молодежи, она будет оснащена гейм-станцией, настольными играми, оборудованием для кинопоказов.

В коворкинге есть все для творческого и интеллектуального досуга. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

НА ЗАМЕТКУ

Пора прийти!

«СОПКИ» ждут своих посетителей каждый день. Режим работы с понедельника по пятницу - с 9.00 до 20.00, в субботу - с 13.00 до 20.00, в воскресенье - с 12.00 до 19.00.

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