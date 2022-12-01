Безумная красота! В Териберке запечатлели на видео стаю китов

Северяне поделились в соцсетях видео с китами, которых заметили в Баренцевом море возле Териберки. Фото: скриншот видео

Северяне поделились в соцсетях видео с китами, которых заметили в Баренцевом море возле Териберки. Млекопитающие грациозно и синхронно поднимались над водой и ныряли обратно, взмахнув хвостами.

- Безумная красота! Повезло людям увидеть это своими глазами, - отмечают в паблике «Моя Териберка».

Напомним: в Мурманске встретили необычного зверька.

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