Безумная красота! В Териберке запечатлели на видео стаю китов

Северяне поделились в соцсетях видео с китами, которых заметили в Баренцевом море возле Териберки. Фото: скриншот видео
Северяне поделились в соцсетях видео с китами, которых заметили в Баренцевом море возле Териберки. Млекопитающие грациозно и синхронно поднимались над водой и ныряли обратно, взмахнув хвостами.
- Безумная красота! Повезло людям увидеть это своими глазами, - отмечают в паблике «Моя Териберка».
Напомним: в Мурманске встретили необычного зверька.
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