Неведома зверушка. В Мурманске встретили необычного зверька

В Мурманске встретили необычного зверька. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

У торгового центра на улице Баумана в Мурманске северянка встретила необычного зверька.

- Было уже темно, я увидела, как что-то промелькнуло впереди. Сначала подумала, что это крыса, но потом поняла, что размер небольшой. Была мысль, что это лемминг, но хвост небольшой. Может, это полевка? - спрашивает мурманчанка.

Зверька она сняла на видео и поделилась им с «КП»-Мурманск». Может, кто-то из наших читателей признает, кого встретила девушка?

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