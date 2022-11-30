В Мурманске появится яхт-клуб

Объем инвестиций составит около 11,5 миллиона рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманске в микрорайоне Дровяное появится небольшой яхт-клуб парусного спорта. Как сообщила на выездном заседании правительства в Апатитах заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова, его откроют в 2024 году.

Объем инвестиций составит около 11,5 миллиона рублей.

Напомним: Патриарх Кирилл поддержал строительство кафедрального собора в Мурманске.

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