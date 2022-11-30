В Мурманске появится яхт-клуб

Объем инвестиций составит около 11,5 миллиона рублей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Мурманске в микрорайоне Дровяное появится небольшой яхт-клуб парусного спорта. Как сообщила на выездном заседании правительства в Апатитах заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова, его откроют в 2024 году.
Объем инвестиций составит около 11,5 миллиона рублей.
Напомним: Патриарх Кирилл поддержал строительство кафедрального собора в Мурманске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru