Патриарх Кирилл поддержал строительство кафедрального собора в Мурманске

Храм собираются возвести на месте бывшего парка на улице Буркова. Патриарх одобрил такую задумку. Фото: Правительство Мурманской области

В Москве прошла встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Глава региона рассказал Патриарху о программе реновации ЗАТО, а митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан представил ему проект строительства в Мурманске кафедрального собора.

Храм собираются возвести на месте бывшего парка на улице Буркова. Патриарх одобрил такую задумку и отметил, что Мурманск достоин собора.

- Храм станет современным духовным символом, знаковым явлением в жизни Церкви и северян. Очень хотелось бы, чтобы новый храм был сильным, ярким, красивым и органичным по отношению к месту, культуре, народу, географии и рельефу. Спасибо вам за инициативу строительства, я всячески буду поддерживать проект, – сказал Патриарх Кирилл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru