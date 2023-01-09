10 января в Мурманске закончится полярная ночь

10 января мурманчане встретят первый рассвет. Фото: Олег ФИЛОНОК

2 декабря 2022 года в Мурманске началась полярная ночь. 40 дней жители областного центра были без солнца.

10 января будет последним днем полярной ночи, и 11 января мурманчане встретят первый рассвет

Напомним: первым полярную ночь встретил полуостров Рыбачий (мыс Немецкий) - 26 ноября, последним - Зашеек (21 декабря). В некоторых городах ее и вовсе не было, например, в Полярных Зорях и Кандалакше.

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