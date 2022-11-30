В Кировске поселилась семья светодиодных горилл

Гостей и жителей города просят с уважением отнестись к труду мастеров. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

Кировск, как и другие города Мурманской области, продолжают украшать к Новому году. Так, на проспекте Ленина поселилась семья светящихся горилл. В прошлом году обезьяна была без пары.

- В этом году семья появилась и у светодиодной фигуры гориллы. Новогодние конструкции, которые вместе сделали сотрудники ЦМТО и МУП «Гроэлектросеть», установили рядом с «Апатит Ареной», - сообщили в администрации Кировска.

Гостей и жителей города также просят с уважением отнестись к труду мастеров и не портить фигуры.

Напомним: в администрации назвали время торжественного открытия главной елки Мурманска.

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