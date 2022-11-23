В администрации назвали время торжественного открытия главной елки Мурманска

Главную елку Мурманска откроют 10 декабря. Фото: правительство Мурманской области
В Мурманске завершается работа по украшению города к Новому году, в том числе почти готова главная елка на Пяти Углах. Церемония зажжения огней на ней состоится 10 декабря.
- Торжественное открытие елки запланировано на 15.00, - пишет «АиФ-Мурманск» со ссылкой на комитет по культуре администрации города Мурманска.
Напомним: Новый год в Мурманской области будут отмечать без излишеств на фоне спецоперации. С 15 по 17 декабря в Ледовом дворце Мурманска пройдут губернаторские елки. В этом году приглашения на них получат не только северяне от 7 до 14 лет, которые отличились в учебе, спорте, волонтерстве и т. д., но и дети участников СВО.
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