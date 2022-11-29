В суд направлено дело о проехавшем по ребенку грузовику в Гаджиево

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Фото: Скриншот видео

22 декабря 2021 года в Гаджиево пострадал 7-летний мальчик, который катался с горки на площади у улицы Ленина. На ледянки он вылетел под колеса грузовика, который ехал по пешеходной зоне. С тяжелыми травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью, ребенка увезли санавиацией в Мурманск.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, которые по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемый - 47-летний сотрудник подрядной организации, с которой местная администрация заключила договор на уборку снега.

- Обвиняемый, являясь лицом, ответственным за безопасность при выполнении дорожных работ по уборке и вывозу снега с центральной площади Гаджиево, самоустранился от осуществления контроля за выполнением дорожных работ, не обеспечил безопасный выбор маршрута движения автомобильной техники при вывозе снежной массы в пешеходной зоне, а также не установил соответствующие дорожные знаки и оградительные сигнальные средства, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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