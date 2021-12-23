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Происшествия23 декабря 2021 8:42

Мальчика из Гаджиево, которого переехал грузовик, санавиация доставила в Мурманск

Ребенок вылетел под машину на ледянке
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Из-за тяжелых травм мальчика увезли к врачам в Мурманск.

Из-за тяжелых травм мальчика увезли к врачам в Мурманск.

Фото: Влад КОМЯКОВ

22 декабря в Гаджиево под колеса грузовика вылетел семилетний мальчик. Он катался на горке, когда грузовик заехал в пешеходную зону.

Ребенок остался жив, однако сильно пострадал. По словам очевидцев, у него переломаны ноги и есть другие травмы.

- Ребенка санавиацией доставили в Мурманск на лечение, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело.

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